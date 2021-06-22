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Sağlık Yerli aşı için nasıl nereden gönüllü olunur? TURKOVAC aşı gönüllüsü ol
Sağlık

Yerli aşı için nasıl nereden gönüllü olunur? TURKOVAC aşı gönüllüsü ol

Türkiye’nin yerli ve milli aşısı Turkovac’ın faz 3 çalışmaları başladı. Aşı için binlerce sağlık personeli gönüllü oldu. Pek çok kişi yerli aşı için nereden nasıl gönüllü olabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, yerli aşı gönüllü kimler olur? Yerli aşı için kaç gönüllü var?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 22:28:00 -
Yerli aşı için nasıl nereden gönüllü olunur? TURKOVAC aşı gönüllüsü ol

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz 3 çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının isminin Turkovac olduğunu açıkladı. Peki, yerli aşı için gönüllü olunabilir mi?

Yerli aşı için nasıl nereden gönüllü olunur? TURKOVAC aşı gönüllüsü ol

Salgının sona ermesi eski günlere dönüş sağlanması için aşılama son derece önemli. Ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları kullanılıyor. Yakın zamanda Sputnik aşısı da uygulanmaya başlanacak. Aşılarla ilgili yaşanan tedarik sorunları ise yerli ve milli aşının önemeni gözler önüne seriyor. Ülkemizde salgının başından bu yana 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının faz 3 çalışmaları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız” dedi.

Turkovac için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar E Nabız üzerinden başvuru yapabiliyor.

E NABIZ İÇİN TIKLAYINIZ 

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Sağlık

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