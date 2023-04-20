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Dünya Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı
Dünya

Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 17:07:00 - 2023-04-20 17:08:41
Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı

Güney Kıbrıs'taki Larnaka Bölge Mahkemesi, Almanya'nın terör faaliyetleri nedeniyle "Avrupa Tutuklama Emri" ile aradığı PKK'lı terörist Kenan Ayaz'ın bu ülkeye gönderilmesine "Türkiye'ye iade edilmemesi" şartıyla onay verdi.

PKK'lı terörist Kenen Ayaz'a, bundan 10 sene önce Kıbrıs Rum Yönetimince "siyasi mülteci" statüsü verilmişti. Bunan rağmen Almanya'ya sıklıkla giden Ayaz'ın, bu ülkede terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

PKK'lı terörist Ayaz, 15 Mart'ta İsveç'te bulunan ailesini ziyaret etmek için Larnaka Havalimanı'na gelmiş, Almanya'nın tutuklama kararı ve iade talebi nedeniyle Rum polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Dava, dün Larnaka'da görüldü. Rum Mahkemesi Ayaz'ın iadesine, "Almanya'da hüküm giymesi halinde hapis cezasını çekmek üzere Güney Kıbrıs'a gönderilmesini, Türkiye'ye geri gönderilmemesi veya daha sonra iade veya başka bir şekilde teslim edilmemesi" şartıyla onay verdi.

PKK'lı terörist Ayaz'ın avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi. Yüksek Mahkeme'nin 10 gün için bir karar vermesi bekleniyor.

PKK sempatizanları Ayvaz'a arka çıkmaya geldi

Karar duruşması sırasında Rum tarafında yaşayan PKK'lılar, mahkeme dışında toplanarak Ayaz lehine sloganlar attı.
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Bu PKK'lı teröristlerin ellerinde PKK elabaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdığı görüldü.

Avrupa Tutuklama Emri ne demek?

Avrupa Tutuklama Emri ya da Avrupa Tutuklama Belgesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında herhangi bir şüphelinin tutuklanması, mahkemeye çıkarılması ya da gözaltına alınmasına izin veren bir düzenlemedir.

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