Yerel seçimler öncesi bomba anket! Herkes şaşkın
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Areda-Survey’in 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişi üzerinde gerçekleştirdiği anketi paylaştı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Areda-Survey’in 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişi üzerinde gerçekleştirdiği anketi paylaştı.
“Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir aday CHP Genel Başkanlığı’na gelebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 66.3’ü hayır, yüzde 33.7’si ise evet yanıtını vermiş. CHP’lilerin ise yüzde 54.1’i hayır derken “evet” diyenlerin oranı yüzde 45.9 çıkmış.
“Muhalefet yerel seçimlere ittifak halinde girebilecek mi?” sorusuna da ankete katılanların yüzde 93.1’i “hayır” derken, “evet” diyenlerin oranı yüzde 16.9 oldu.
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“Muhalefet ittifak yapamaz” diyenlerin oranı CHP’de yüzde 70.3; İYİ Parti’de 82.8.
“İYİ Parti yeni söylemleriyle ana muhalefet konumuna gelebilir mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 17.3’ü evet yanıtını verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 82.7 çıkıyor.
“Muhalefeti başarılı buluyor musunuz?” sorusuna sadece yüzde 17.3 “evet” derken, “muhalefet başarısız” diyenler yüzde 82.7.