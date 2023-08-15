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Gündem Yerel seçime ittifaksız girilirse kim ne kadar oy alır? Anket sonuçları bazılarını kara kara düşündürecek
Gündem

Yerel seçime ittifaksız girilirse kim ne kadar oy alır? Anket sonuçları bazılarını kara kara düşündürecek

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:03:00 -
Yerel seçime ittifaksız girilirse kim ne kadar oy alır? Anket sonuçları bazılarını kara kara düşündürecek

Son seçimde Cumhur İttifakı büyük bir zafer kazanırken 7'li masa yine izledi. Şimdi sırada yerel seçimler var. ORC'nin anketindeki sonuçlar bazılarını üzecek.

ORC Araştırma'nın yerel seçimlerle ilgili yaptığı anketinden İYİ Parti'yi üzecek sonuç çıktı. Seçmenlere, "Yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltilirken, yüzde 32.4'ü AK Parti, yüzde 27'si CHP, yüzde 14.'ü MHP yanıtını verdi. Dördüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 7.1'de kaldı. HDP vekillerinin olduğu Yeşil Sol Parti'nin oyu ise yüzde 5.9 olarak çıktı.

ORC Araştırma'nın yerel seçimlerle ilgili yaptığı anketten İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken sonuç çıktı. Seçmenlere, "Yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltildi. Ankette MHP'nin gerisinde kalan İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 7.1 olduğu görüldü.

Anketler açıklanmaya başladı

Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin yol haritası merak konusu olurken, ilk anketler de gelmeye başladı. ORC Araştırma, 42 şehirde 6100 kişiyle yerel seçim anketi gerçekleştirdi. Katılımcılara, "Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltildi.

AK Parti birinciliği bırakmıyor

Katılımcıların yüzde 32.4'ü AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. AK Parti'nin ikinci sırada yer alan CHP'nin oy oranının yüzde 27 olduğu görüldü. MHP'ye ise ankette yüzde 14 oy çıktı.
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İYİ Parti, MHP'nin gerisinde kaldı

Anketten İYİ Parti'yi üzen sonuçlar çıktı. MHP'nin gerisinde kalıp 4. sıraya yerleşen İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.1 oldu. İYİ Parti 2019 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 7.5 oy almıştı.

Öte yandan ankette diğer partilere çıkan oy oranları şu şekilde:

YSP: %5,9
YRP: %3,5
ZP: %2,5
BBP: %1,9

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