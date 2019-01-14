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Yerebatan sarnıcı nasıl gidilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Kültür AŞ. 2018 yılında aralarında Yerebatan Sarnıcının da bulundu 3 müze ve tarihi sarnıçlar yapılan ziyaretler hakkında bilgi verdi. Yerebatan Sarnıcı geliyor. Yerebatan Sarnıcı'nı, 2017'de 1 milyon 179 bin 746, 2018'de 1 milyon 642 bin 217 kişi gezdi. Peki Bizans İmparatoru Justinyen tarafından 542 yılında yaptırılan Yerebatan Sarnıcı nerede? Yerebatan Sarnıcına nasıl gidilir?

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
Yerebatan sarnıcı nasıl gidilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Kültür AŞ. 2018 yılında aralarında Yerebatan Sarnıcının da bulundu 3 müze ve tarihi sarnıçlar yapılan ziyaretler hakkında bilgi verdi. Yerebatan Sarnıcı geliyor. Yerebatan Sarnıcı'nı, 2017'de 1 milyon 179 bin 746, 2018'de 1 milyon 642 bin 217 kişi gezdi. Peki Bizans İmparatoru Justinyen tarafından 542 yılında yaptırılan Yerebatan Sarnıcı nerede? Yerebatan Sarnıcına nasıl gidilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Kültür AŞ tarafından işletilen 3 müze ve 2 tarihi sarnıç, 2018'de 3 milyon 213 bin 218 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Kültür AŞ tarafından işleten müzeler ve tarihi sarnıçlar, geçen sene pek çok turist tarafından ziyaret edildi. Kültür AŞ müzelerin yanı sıra iki tarihi sarnıcı da yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuyor. Bunların başında ise Sultanahmet'teki Yerebatan Sarnıcı geliyor. Yerebatan Sarnıcı'nı, 2017'de 1 milyon 179 bin 746, 2018'de 1 milyon 642 bin 217 kişi gezdi. 

Yerebatan Sarnıcı nedir, ne zaman ve kim zamanında yaptırıldı?

Yerebatan Sarnıcı Bizans İmparatoru Justinyen tarafından 542 yılında yaptırılmıştır. Suyun içerisinden yükselen sutunların ihtişamı görünleri büyülemektedir. 9800 metrekare üzerine kurulu olan sarnıç pek çok ulusal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sarnıçta 9 metre yüksekliğinde 336 adet sütun bulunmaktadır. İstanbulun su ihtiyacını karşılamak için yaptırılmış olan sarnıç, yüz bin ton su depolama kapasitesine sahiptir.  Sarnıç o kadar ihtişamlıdır ki dönem halkı tarafından saray olarak anılmıştır. İki sütunun altında Medusa adı verilen eski yunan canavarlarının ters başları bulunmaktadır.

Yerebatan sarnıcına nasıl gidilir?

Yerebatan Sarnıc, Ayasofya Müzesi’nin hemen yanında bulunuyor. Ulaşmak isteyenler Eminönü’nden tramvaya binerek Sarnıca ulaşabilirler. Sultanahmet durağında inmeniz gerekmektedir, Sarnıç Yerebatan Caddesi’nde yer alıyor. Eminönü’ne Anadolu Yakası’ndan ulaşmak isterseniz, vapurla gitmeniz daha hızlı olacaktır. Taksim’den Eminönü’ne geçecek olanlar isterlerse otobüse binebilirler, ancak yürümek, denizi ve balıkçıları seyrederek gitmek istiyorsanız yürüyerek de yirmi dakikada Eminönü’ne ulaşabilirsiniz. 

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
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