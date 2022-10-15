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Gündem

Yer: Sultangazi! Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir

Sultangazi'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda Ahmet K. isimli şahıs, Veysel G'yi araç içinde bıçakla yaraladı. Ahmet K'nin bir yakını da olayın yaşandığı yerde Veysel G. ve yanındakilere pompalı tüfek doğrulttu. Polis ekipleri olayın ardından kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 17:57:00 -
Yer: Sultangazi! Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir

Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta Veysel G. ve Ahmet K. tartışmaya başladı. Bir akaryakıt istasyonuna geldikleri sırada Ahmet K. Veysel G'yi araç içinde bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Veysel G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet K'nin bir yakını da olayın yaşandığı yerde Veysel G. ve yanındakilere pompalı tüfek doğrulttu. Bu kişi ateş açmadan bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılarla 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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