Yer: Sivas! Camide ahlaksızlık
Sivas kent merkezinde bulunan bulunan Paşa Camisi'nde namaz kılan N.G.'nin, askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdan çalındı.18 Şubat 2019 Pazartesi 18:06
Sivas'ta bir camide yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı.
Camiye giren hırsız, namaz kılan N.G.'nin askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdanını çaldı.
Namazdan sonra fark etti
Olay, dün kent merkezindeki Paşa Camisi'nde meydana geldi.
İkindi namazını kılmak için camiye giden N.G. montunu çıkararak askılığa astı. Ardından, farz namazını kılmak için cemaat ile birlikte iç tarafa geçti.
Namazını kıldıktan sonra tekrar montunu alan N.G. cüzdanının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Polis her yerde arıyor
Olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kamera kayıtlarında camiye giren ve yaşı küçük olduğu sanılan bir şüphelinin askılıkta bulunan montları karıştırdığı ve birinden cüzdan aldıktan sonra dışarı çıktığı belirlendi.
Polis yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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