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Yer Şanlıurfa! Kan donduran görüntüler

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:01
Yer Şanlıurfa! Kan donduran görüntüler

Şanlıurfa'da Viranşehir’in kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Boş bir arazide taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada birbirlerine saldıran tarafların görüntüsü cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları sopa ve taş darbesiyle yere yığılan taraflardan bazılarının ise tüfekle karşılık vermesi görüntülere yansıdı. Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralanırken, cep telefonuyla çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:01
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
  3. Arazi kavgası
  4. taşlı sopalı kavga

YORUM YAZ

  • ahmet ceylanahmet ceylan20 dk önce
    Neden genellikle doğuda oluyor böyle olaylar. Ben mi yanılıyorum?
  • VERAVERA31 dk önce
    KENDİ MEMLEKETLERİNİ REZİL ETTİKLERİ GİBİ GÖÇTÜKLERİ YERLERİDE REZİL EDİYORLER
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