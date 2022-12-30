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Gündem Yer: Karabük! Navigasyona uydu mezarlıkta askıda kaldı
Gündem

Yer: Karabük! Navigasyona uydu mezarlıkta askıda kaldı

Karabük’te sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak girdiği yolda kontrolden çıkan kamyon askıda kalarak mezarların üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 17:03:00 -
Yer: Karabük! Navigasyona uydu mezarlıkta askıda kaldı

Kaza, Beşbinevler Mezarlığı’nda meydana geldi. Cuma A., idaresindeki 06 COF 949 plakalı kamyon, hafif rampa indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ön kısımları istinat duvarında askıda kalan kamyon, 1,5 metreden mezarların üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

Vinç yardımıyla kamyonun bulunduğu yerden kurtarılma çalışmalarını izleyen Cuma A., "Navigasyon gösterdiği için buraya girdim" ifadelerini kullandı. Cuma A., kurtarılan kamyonuyla yoluna devam etti.

Mezarlık Görevlisi Hasan Kıraca ise Beşbinevler Mezarlık kapısının araçların çarpmasından dolayı hasar gördüğünü belirterek, "Burası E-5’e benziyor. Tırlar geliyor. Mezarlık kapısını göçürdüler. Kaç defa tırları buradan geri çevirdim" diye konuştu.

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