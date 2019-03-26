Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı! Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak bölgesinden kontrol edilen bomba yüklü İHA, vatandaşların dikkati sonucunda etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de köylülerin dikkati, PKK'nın saldırı planını önledi. Kuzey Irak'tan kontrol edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı, 'drone savar' ile düşürüldü. Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerin Kuzey Irak'tan kontrol ettiği İHA, sınırda hudut karakolunun yakınlarında uçuyordu. PKK'lıteröristlerin insansız hava aracını köylüler fark etti. Koruculara haber verdi. Korucular insansız hava aracını hedef aldı. Hudut karakolundaki drone savar da, yaylım ateşine başladı. Teröristlerin İHA'sı vuruldu. Güvenlik güçleri Yere düşen İHA'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Ekiplerin yaptığı incelemede İHA'nın bomba yüklü olduğu ortaya çıktı. İHA, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin saldırı planı da önlenmiş oldu.

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