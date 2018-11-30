Yer elmasının bufaydalarına şaşıracaksınız

Kabızlığa birebir geldiği söylenen yer elmasının faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kan şekerini dengelenmesine yardımcı olması ile bilinir. Şeker hastaları tarafından tüketilmesi önerilir ve zayıflamak isteyen bireyler için metabolizmayı hızlandırması ile ünlüdür. İçeriğinde bulunan lif sayesinde kabızlık sorununa da birebir gelmektedir.

Yer elması insan vücudu için oldukça değerli bir besin olmasına karşın, faydaları birçok kişi tarafından bilinmemektedir. En bilinen özellikleri arasında içeriğinde bulundurduğu lif ile metabolizmayı hızlandırması ve kabızlık sorununa birebir gelmesidir. Faydaları saymakla bitmeyen bu besinin tüketilmesi doktorlar tarafından şiddetle öneriliyor.

YER ELMASININ FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olur.

İçeriğinde bulundurduğu inülin maddesi ile kabızlığa engel olur.

Özellikle kanser, kemik erimesi, şeker gibi hastalıkların riskini azaltır.

Yine içeriğinde bulundurduğu inülin maddesi kanser, şeker hastalığı ve kemik erimesini rahatsızlığının önlenmesine neden olur.

İdrarını atamayan bireyler içinde yardımcı besin kaynaklarındandır.

Hamile kadınlar için anne sütünü arttırmaya yardımcı olur.

Saç sağlığına da oldukça iyi geldiği belirtiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile bilinen yer elmasının kış aylarında tüketilmesi önerilir.

Kanseri önleyici etkisi nedeniyle uzmanlar tarafından bolca tavsiye edilmektedir.

İçeriğinde bol miktarda demir bulunmaktadır.