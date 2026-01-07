  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uluslararası hukuk paspas oldu! BM'nin tek icraatı endişelenmek

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Tarkan’ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağışı yalan çıktı: Mega Yalan!

Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu

Gelenin gideni aratması böyle bir şey Özgür Özel Kılıçdaroğlu kadar olamadı

Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: İlk 6 aylık maaşları biz karşılayacağız

Bir deli kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor! Film sahnesi ile Maduro’ya algı operasyonu

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Yerel Yer: Adana... Tartıştığı arkadaşını çekip vurdu
Yerel

Yer: Adana... Tartıştığı arkadaşını çekip vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yer: Adana... Tartıştığı arkadaşını çekip vurdu

Adana'da bir şahıs, tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. arkadaşı, G.Y. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.Y., arkadaşı B.Ö.'yü tabanca ile vurarak kaçtı. B.Ö. ayağından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.Ö.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri olayın şüphelisi G.Y. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan G.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma
Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma

Dünya

Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma

Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti
Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Dünya

Polis aracına silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı
Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

Dünya

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Dünya

ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Bingöl'de silahlı saldırı!
Bingöl'de silahlı saldırı!

Yerel

Bingöl'de silahlı saldırı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu
Gündem

Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel ani bir şekilde görevden alınarak Polis Akademisi Başkanlığı’na atandı. Yüc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23