'Yep' yeni ekonomik program

Ekonomik Servis Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, “Dengelenme, Değişim ve Disiplin” sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (2019-2021) açıkladı.

Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklarken, iş dünyasından sermaye piyasalarına, reel sektörden akademik camiaya kadar birçok paydaşın bir araya geldiğini, ilk defa bu kapsamda bir program açıklandığını söyledi.

TÜM KESİMLER KATKI VERDİ

Tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşın Türkiye’nin tüm hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini sağlayacak bir ekonomik program hazırladıklarını vurgulayan Albayrak, “Bu amaçla programın adını Yeni Ekonomi Programı olarak belirledik” dedi. Albayrak, “Ekonomimizin güçlü yanlarını da zayıf yanlarını da gayet iyi biliyoruz. Sadece kendi yaptığımızla değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla hep birlikte oluşturduk. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız, tedbirleri aldığımız sürece küresel ve siyasi gelişmelere karşı direncimiz de en üst düzeyde olacaktır. Yeni ekonomi programının bu tedbirleri de kapsayan bir program olmasını sağladık” diye konuştu.

YEP, 3 ANA TEMELE OTURUYOR

Albayrak, yeni ekonomi programını 3 ana temel üzerine oturttuklarını aktararak, şöyle devam etti: “Bunlardan birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim olarak uyguladığımız bu süreç, tüm bu çerçeve, ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce, bu yıldan başlayarak, 2019-2021 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını ortaya koyduk. Bu nedenle 2019 gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi beklenti noktasında yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. Disiplinden temel kastımız, dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplinle desteklenmesidir. Son prensibimiz ise değişim... Değişimde temel hedefimiz ise bundan sonra yapacağımız her politika değişikliğinde ülkemizin uzun vadeli üretim kapasitesinin ve ihracatının da artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır. Bunun en son örneğini bundan sonra destekleyeceğimiz yatırım projelerinde çok net göreceğiz. Bütün bunların sonucunda kademeli bir GSYH artışını çok net bir şekilde göreceğiz.”

2021’DEN İTİBAREN YÜZDE 5 BÜYÜME

Program ile büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacaklarını belirten Albayrak, “2021’den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak, büyümeyi bu şekilde sürdürülebilir kılmak ve sağlam temeller üzerine inşa etmek temel amacımız olacak” dedi.

BAKAN ALBAYRAK’TAN NET MESAJLAR

“Yeni ekonomi programımızı yazarken, yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Bu programın ismine Yeni Ekonomi Programı dedik.”

“Yeni Ekonomi Programı’nı üç ana temel üzerinde oturttuk; dengelenme, disiplin ve değişim.”

“Vergi süreçlerinde iyileştirmeler olacak, etkinliği kalmamış istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracağız.”

“Program hedefleri ülke gerçekleriyle uyumu ve ekonomi yönetiminin hızlı karar alma gücüyle önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilmiş olacak.”

“Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisini kurduk. Bu ekip 76 milyar liralık tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı önlemlerden sorumlu olacak”

“Bankaların güncel mali yapıları ve aktif kalitelerini tespit etmek için hızlı şekilde mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz.”

“(Mali bünye değerlendirme çalışmaları) Bu çalışmaların sonuçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek, dünya örneklerine ve ülkemizin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız.”

“Taşınmaz Değerleme Sistemi’ni kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacağız. Tapu harçları ve emlak vergilerinde adil bir süreç olacak.”

İŞ DÜNYASI VE STK’LARDAN TAM DESTEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben: “Enflasyon hedeflemesi, mali disiplin ve bankacılık sektörü açısından da bakıldığında inşallah bu programın uygulanmasıyla önümüzdeki hedeflere daha sağlıklı bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz. Emlak Bankası, emlak konusunda daha etkin ve yetkin bir görev üstlenecek. Bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut: “Çok ayakları yere basan, aynı zamanda Türkiye’nin gerçekleri iyi ele alınmış, detaylı bir çalışma olduğu Sayın Bakanımız tarafından net bir şekilde ortaya konuldu. İnşallah önümüzdeki iki yılın reel beklentileri, ülkemizin potansiyeli ve yapabilecekleri göz önüne alınarak, takibi iyi yapılarak bir program uygulamaya konulmuş olacak.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Programda, reel sektör için her zaman önemini vurguladığımız Kalkınma Bankası’nın da önemsenmesini anlamlı buluyoruz. Bu programın hızlı karar alma eşliğinde etkili bir şekilde uygulanarak başta sanayi sektörümüz olmak üzere tüm kesimler için belirsizliği gidererek üretim çarkımıza ivme kazandırmasını diliyorum.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:“Bu program, ekonomimizdeki hassasiyetleri dikkate alan gerçekçi bir yol haritası ortaya koydu. YEP’in piyasayla uyuşan ve piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusunu da içermesini çok anlamlı buluyoruz. Şüphesiz katma değerli büyüme, sürdürülebilir büyümeyi getirecek. Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak.”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “Kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik model ortaya konuldu. Programın, mevcut dinamikleri sürdürebilir hale getirirken, bunu gerçekleştirmek için de güçlü maliye politikasıyla desteklendiğini görüyoruz. Kaynak sıkıntısının yaşandığı ülkemizde, özellikle döviz akışını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerin, döviz kurlarındaki dalgalanmanın normalleşme eğilimine girmesini sağlayacağı aşikardır. Türk lirasına olan güven artacak, bu güven artışı bütün makroekonomik değişkenleri olumlu etkileyerek, ekonomimiz yeniden dengelenme ve ayarlama sürecine girecektir.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Dengelenme, Değişim ve Disiplin’ odaklı bu öngörüleriyle birlikte çok iyi çalışıldığını söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz. 2019 yılı için tüm, dünyada beklenen daralmanın da aynı şekilde bu sürecin içine dahil edildiğini gördük. Biz MÜSİAD ve sanayici kesimi olarak işsizlikle ilgili çalışmaya, büyümeye ve katma değerli üretim yapmaya devam edeceğiz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:“Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk. Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz.”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: “Piyasanın bunu olumlu ve pozitif karşılayacağı, bizi moral ve motivasyon olarak yükselteceği kanaatindeyim. İnşallah el birliğiyle bu sıkıntıyı aşacağız. ”

CARİ AÇIKTA MAKAS KAPANACAK

Bakan Albayrak, “Ürün Gözetim Mekanizması” ve “Tarımda Milli Birlik Projesi” ile gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların yakından izlenerek gıda enflasyonu ile etkin mücadele edileceğinin altını çizdi.

Albayrak, kamu maliyesinde disiplini sağlamak üzere kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbirler de aldıklarını aktararak, vergide etkin tahsilat ve kayıt dışılığı azaltmak için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapacaklarını, etkinliği kalmamış olan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracaklarını bildirdi.

BÜTÇE AÇIĞINDA GERÇEKÇİ YAKLAŞIM

Tüm bu tedbir ve adımlarla, faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranını 2019’da yüzde 0,8’e, 2020’de yüzde 1’e ve 2021’de yüzde 1,3’e yükselteceklerini belirten Albayrak, “Aynı dönemlerde bütçe açığımızı da sırasıyla yüzde 1,8, yüzde 1,9 ve yüzde 1,7 olarak gerçekleştirip bütçe açığını yüzde 2’nin altında tutmayı hedefleyeceğiz” dedi.

CARİ AÇIK DÜŞÜYOR

Albayrak, dengelenme sürecini yaşayacakları bir diğer alanın cari açık olacağını vurgulayarak, “Cari açıkta bu yıldan itibaren artan turizm gelirleri ve ihracatı önceliklendiren yeni uygulamalarımızın devreye alınması ile birlikte önemli bir düşüş görmeye başladık ve bu devam edecek” ifadesini kullandı.

KİRACIYA İYİ HABER

Yeni Ekonomi Programı’ndan konutla ilgili iki önemli karar çıktı. Kiralar TÜFE’ye bağlanacak, gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Böylece kiralar daha az artacak, kiracı yılda en az bir kira tasarruf edecek, konut ve arsa sahipleri ise daha yüksek vergi ödeyecek. Bakan Albayrak, “Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz” dedi.

İŞTE HEDEFLER

Büyüme hedefleri; 2018 yılı için yüzde 3,8, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi.

Enflasyon hedefleri; 2018 yılı için yüzde 20,8, 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6,0 olarak yer aldı.

Bütçe açığı hedefleri; GSYH’ye oranı hedeflerinin 2018 yılı için yüzde 1,9, 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 oldu.

İşsizlik oranı hedefleri; 2018 yılı için yüzde 11,3, 2019 yılı için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralandı.