Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Metropol 1, Önder Ata ve Çiğdem 92 sitelerini ziyaret ederek, site sakinlerine ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yenimahalle’de, her mahalleyi eşit seviyeye getirmek için 10 yıldır uğraş verildiğini söyleyen Yaşar, "Batıkent’in tümüne sosyal yaşamı getirmek için projeler ürettik. Göreve geldiğimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak için semt dışına çıkması gereken bir Batıkent vardı. Sosyal donatı alanları ve vatandaşın nefes alacağı mekanlar olmadan bir bölgenin değer kazanması imkansızdır" diye konuştu.

2009 yılında Turgut Özal Mahallesi’nin durumundan bahseden Yaşar, şöyle konuştu:

"Alt yapı, asfalt ve birçok planda eksiklikleri olan mahallemiz, inşaatları yarım bırakılmış ve iskan problemleri olan binalarla doluydu. Bu sorunların hepsini çözdük. Turgut Özal Mahallesi sadece ilçemizde değil tüm Ankara’da tercih edilen bir mahalle haline geldi. Göreve geldiğimiz günden beri yeşil alan ve park gibi birçok ihtiyacını tamamlayarak, mahallemizi nefes alınan ve değer kazanan bir konuma getirdik. Çok yakın zamanda ilçe sakinlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanması, kadınların ve gençlerin boş vakitlerini değerlendirerek kişisel gelişimlerini sağlaması amacıyla yapmış olduğumuz Turgut Özal Kültür Merkezi’nin açılışını yapacağız. Tesis içerisinde minikler için anaokulu ve gündüz bakımevi, kadınlar için YENİMEK kurs merkezi, gençler için kütüphane ve yaşlılar için de İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezinin yanı sıra, kafeterya, taziye evi ve mescit de yer alacak. Bu merkez tüm bölgeye değer katacak. Yenimahalle’nin merkezinde ne varsa diğer mahallelerinde de aynı hizmetler ve olanaklar olacak dedik ve verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak karşınızdayım."

Yaşar, "Ayrıca tüm detaylarıyla projelerini tamamladığımız Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi ile kolej ve benzeri okulların müfredatında olan fakat devlet okullarında bulunmayan derslerin ve uygulamaların, Yenimahalle’nin başarılı öğrencilerine ulaştırılması sağlanacak. Bu sayede ilçemizde üniversiteye hazırlanan gençlerin, iyi üniversitelere girmesine olanak sağlanarak, geleceğin bürokratları, hakim ve savcıları, doktorları, mühendisleri Yenimahalle’den çıkacak” dedi.