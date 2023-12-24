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Gündem 'Yenilmez' İsrail ordusu böyle rezil oluyor! Hamas dünyaya duyurdu
Gündem

'Yenilmez' İsrail ordusu böyle rezil oluyor! Hamas dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-24 23:54:00 -
'Yenilmez' İsrail ordusu böyle rezil oluyor! Hamas dünyaya duyurdu

Katil İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, son 4 günde 24 askeri eylem gerçekleştiren Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail askerlerini ve araçlarını füzelerle ve patlayıcılarla vurdu, daha önce patlayıcı yerleştirdiği iki tüneli imha etti.

Kassam keskin nişancıları, İsrail askerlerini hedef aldı. Gazze Şeridi'ndeki tüm cephelerde İsrail ordusuna ait karargahlar, saha komuta odaları ve birlikler havan mermileri ve kısa menzilli füzelerle bombalandı.

İsrail ordusuna ait 35 askeri araç tahrip edildi

Kassam Tugayları, Gazze'de son 4 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 48 İsrail askerinin öldürdüğünü ve onlarcasının da yaralandığını, İsrail ordusuna ait 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini aktardı.

Kassam Tugayları ayrıca, Tel Aviv'e çok sayıda füze atıldığını belirtti.
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Yorumlar

Adın batsın, sen de bat İTrail!

Gebert HAMAS! GEBERT bu insanlık düşmanı Yahudi tohumlarını, diye yazsam yayınkamazsınız, ben bu yüzden, Allah size güç kuvvet versin sevgili HAMAS'lı, Filistin'li kardeşlerim, diyorum.

Ziya

Şerefsiz israil korkak arapların kahramanı müslüman TÜRK MİLLETİ ve DEVLETİ ve kahramsn hamasli kardeşlerimin yahudi piçi israil devleti bir hiç guc u ancak çocuk ve kadınlara yetiyor yüreğin varsa hamasın karşısına cik yeke yek bak bakalım neler oluyor gerçi şimdide görüyoruz hamasa selam yola devam hamas için cansa canım kansa kanım feda olsun gerisi teferruat
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