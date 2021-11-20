Yenilikçi projeler ortaya koyuluyor

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler ortaya koyup uyguluyor. Marka, sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanlarının ve paydaşlarının çevreye duyarlı bireyler olmalarına katkı sunuyor. Kiğılı, çevre politikasını oluşturan ilkeleri şöyle sıralıyor:

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak;

Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak;

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak;

Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, doğal kaynakları verimli kullanılmak ve atıkların azaltılmasını hedeflemek;

Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak;

Tüm hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek.

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attıklarını vurguluyor. Suerdem, şunları söylüyor: “Pet şişelerden geri dönüşümle kazanılan liflerden üretilmiş kumaşlarla elde edilen gömleğimiz var. 12 pet şişeden çıkan ipliklerle dokunan kumaşla bir gömlek üretebiliyoruz. Bunun yanı sıra örme grubu üretim atıklarını yeniden değerlendirip mont gibi ürünlerde dolgu elyafı olarak kullanıyoruz. Ve sürdürülebilir lif içerikli kumaşları doğal boyar maddelerle renklendirerek özel desen tasarımlarla yeşil moda anlayışına katkı sağlayan ürünler yapıyoruz.”