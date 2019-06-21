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Yenilenen İstanbul seçimi seçmen sorgulama | Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019

Türkiye 23 Haziran Pazar günü yenilenen İstanbul seçimleri (İstanbul Büyükşehir belediye seçimi) için yeniden sandık başına gidecek. İstanbul'da Büyükşehir belediye seçiminde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya geçmesi beklenen 23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçimi için İstanbullular nerede oy kullanacaklarını araştırıyor. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen sorgulama nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019.

21 Haziran 2019 Cuma 15:41
Yenilenen İstanbul seçimi seçmen sorgulama | Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019

Türkiye 23 Haziran Pazar günü yenilenen İstanbul seçimleri (İstanbul Büyükşehir belediye seçimi) için yeniden sandık başına gidecek. İstanbul'da Büyükşehir belediye seçiminde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya geçmesi beklenen 23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçimi için İstanbullular nerede oy kullanacaklarını araştırıyor. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen sorgulama nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.

Nerede oy kullanacağım 23 Haziran İstanbul seçimleri

Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti. Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor. Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor. İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor. Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:41
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