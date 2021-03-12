Yenilenebilir enerji yüzde 49 büyüyecek

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Türkiye 2021: Enerji Politikası Değerlendirmesi raporuna göre, Türkiye’nin son 20 yıldaki nüfus artışı ve ekonomik büyümesi enerji talebini artırdı.

Keşif, faturayı düşürecek

Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız verirken, Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfi bu süreçteki önemli bir kazanım olarak öne çıktı. Söz konusu sahada 2023’te üretimin başlaması durumunda Türkiye’nin doğal gaz ithalat bağımlılığının yüzde 36, enerji ithalat faturasının ise orta vadede yüzde 10 azalabileceği hesaplandı. Yenilenebilir enerji kapasitesi son 5 yılda yüzde 50 artan Türkiye, 2019’da en fazla yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturan ülkeler arasında Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 15’inci sırada yer aldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 2019’da yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleştirilen yenilenebilir enerji ihaleleri, maliyetleri düşürmede ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmada başarı sağladı.

Etkileyici büyüme gösterdi

IEA Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin son 10 yılda enerji kaynaklarını büyük ölçüde çeşitlendirdiğini belirterek, “Hidroelektrik, güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji etkileyici bir büyüme gösterdi. Bu dönemde enerji piyasalarının liberalleşmesinde ve enerji güvenliğinin artırılmasında da önemli ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.