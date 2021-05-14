Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı
Seçimlerde üst üste yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'erken seçim' çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.
Erdoğan esnaftan helallik istemişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında “Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” ifadelerine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu.
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