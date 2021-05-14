  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ülkede maske zorunluluğu kalkıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı
Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
Siyaset Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı
Siyaset

Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

Seçimlerde üst üste yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'erken seçim' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 17:14:00 - 2021-05-14 17:43:32
Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.

Erdoğan esnaftan helallik istemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında “Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” ifadelerine ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu.

Meral Akşener seçim derdinde!" target="_blank">
Millet sağlık derdinde Meral Akşener seçim derdinde!
Millet sağlık derdinde Meral Akşener seçim derdinde!

Siyaset

Millet sağlık derdinde Meral Akşener seçim derdinde!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Filistin diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi
Dünya

Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'i arayar..
ABD'den bir skandal daha! Karşı çıktılar
Dünya

ABD'den bir skandal daha! Karşı çıktılar

ABD, BMGK'nın işgalci terörist İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için to..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay