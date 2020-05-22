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Yeniköy Plajı yenilendi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğüne bağlı Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahasını yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:48:54 -
Yeniköy Plajı yenilendi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğüne bağlı Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahasını yerinde inceledi.


Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahası incelemesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu tarafından Vali Orhan Tavlı’ya verilen bilgiye göre; jeolojik etütler, mimari ve peyzaj projeleri için 166 bin 675 lira. enerji nakil hattı yapımı için 83 bin 711 lira, 75 tonluk su deposu yapımı için 169 bin 960 lira olmak üzere, toplam 420 bin 346 lira harcama yapıldığı, kamp alanında 2 adet kır lokantası ve sıhhi tesis (WC, Duş, Bebek bakım ünitesi, bulaşık ve çamaşır yıkama yeri gibi sosyal tesisler ) yapımının gerçekleştirildiği ve bu tesisler için de 1 milyon 463 bin 200 lira harcama yapıldığı bilgisi verildi.


Vali Orhan Tavlı’nın Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahası incelemesinde Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Kumkale Köyü Muhtarı Fikret Kanlı, Yeniköy Muhtarı Seyit Kaytan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve yetkililer de bulundu.

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