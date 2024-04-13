Yenidoğan sünneti: Damağa taze hurma sürülüyor, bakın ne işe yarıyor! Buradan uygulamasına bakın, yapın

Sözlükte “damak” anlamındaki hanek kökünden türeyen tahnîk terim olarak “ağızda yumuşatılan hurmanın veya bal gibi tatlı bir maddenin yeni doğmuş ve henüz süt emmeye başlamamış bebeğin damağına sürülmesi” demektir.

İslam dini sünnetlerinden biri olan tahnik, yenidoğan bebeklere uygulanır.

Hz. Âişe annemiz yeni doğan bebeklerin Resûl-i Ekrem’e getirildiğini, onun hayır ve bereket duasında bulunduğunu, adlarını koyduğunu ve ağzında iyice yumuşattığı kuru hurmayı damaklarına sürdüğünü anlatmaktadır (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 116).

Peki, tahnik nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

Tahnik sünneti

Tahnik, İslam geleneğinde bebeklerin doğumundan sonra yapılması tavsiye edilen bir uygulamadır. Bu uygulamada, yeni doğanın ağzına hurma ezmesi veya bal gibi tatlı bir şey sürülerek onun ilk besin maddesini tatması sağlanır. Taze olması önemlidir.

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Tahnik, peygamber Muhammed'in geleneksel uygulamalarından biri olarak bilinir ve İslam toplumlarında önemli bir adettir. Yeni doğan çocuğa hayırlı ve sağlıklı bir yaşam diliyor olmak amacıyla yapılır.