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Kadın - Aile Yenidoğan sarılığı nedir? Belirtileri nelerdir, bebeklerde sarılığa ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Yenidoğan sarılığı nedir? Belirtileri nelerdir, bebeklerde sarılığa ne iyi gelir?

Bebeklerde oluşabilen sarılığın tedavisinde en etkili yöntem bebeğin sıklıkla emzirilmesidir.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 18:43:00 - 2022-02-08 18:47:20
Yenidoğan sarılığı nedir? Belirtileri nelerdir, bebeklerde sarılığa ne iyi gelir?

Yeni doğan bebeklerin göz aklarında, burun çevrelerinde ve yüzlerinde görülen sarı renk sarılığın belirtisidir.

Bebeklerde sarılığa ne iyi gelir?

Doğumla birlikte bebek için başlayan yaşamın ilk 28 günlük dönemi, yenidoğan dönemi olarak adlandırılır. Yenidoğan sarılığı da bebeklerin yaklaşık üçte ikisinde görülen yaygın bir sağlık problemidir. Genellikle birkaç hafta içerisinde kendi kendine iyileşir.  Ancak bu dönemde doktor takibinin yapılması çok önemlidir. Eğer bebeğin bilirubin seviyesi yüksek ise “fototerapi” denilen özel dalga boyunda ışık yayan lambalar altında ışık tedavisine tabi tutulur.

Yenidoğan sarılığının belirtileri nelerdir?

Yenidoğan sarılığının en yaygın semptomu, ciltte ve gözlerin beyaz kısmında oluşan sararmadır. Bu durum genellikle doğumdan 2-4 gün sonra belirir ve zamanla sarılık artabilir. Yenidoğan sarılığı öncelikle kafada başlar ve sonra bebeğin vücuduna yayılır. En son el ve ayak gibi organlar sarı rengini alır. 

Yenidoğan sarılığı için neler yapılmalı?

Fizyolojik sarılık genellikle özel bir tedavi uygulanmaksızın iki hafta içinde kendiliğinden geçer.

Bu süre zarfında bebeğin kanının bilirubin seviyesi açısından kontrol edilmesi gerekebilir.

Bazı bebeklerin ise ışık tedavisine ihtiyacı olabilir.

Gözleri, ışıktan zarar görmesin diye bir maskeyle kapatılır.
Bebek özel parlak mavi ışığın altına yatırılır.

Patolojik sarılık geçiren bebeklerde tedavinin gidişatı sarılığın altında yatan hastalığa bağlıdır. Bu problemi bulup tedaviye karar vermek için pek çok test yapılması gerekebilir.

 

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