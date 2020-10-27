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Aktüel Yeniden yargılanan eski Siirt belediye başkanına 10 yıl 10 ay hapis cezası
Aktüel

Yeniden yargılanan eski Siirt belediye başkanına 10 yıl 10 ay hapis cezası

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından hakkındaki mahkumiyet kararı bozulan eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan için yeniden yargılama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:59:00 -
Yeniden yargılanan eski Siirt belediye başkanına 10 yıl 10 ay hapis cezası

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bakırhan katılmazken avukatlar, suçlamaları reddederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Bakırhan'a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçundan 10 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen Bakırhan 6 Temmuz 2018'de yargılandığı davada 10 yıl 15 güne mahkum edilmişti.

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