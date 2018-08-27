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Yeniden yapılandırma için son gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında başvuru süresi bugün sona eriyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
Yeniden yapılandırma için son gün

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin bugün gün sonuna kadar başvurularını yapması gerekiyor.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında başvuru süresi sona eriyor.  Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, yarın gün sonuna kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını “www.gib.gov.tr”den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013’ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar başvuru aranmadan silinecek.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
  1. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
  2. Gelir İdaresi Başkanlığı
  3. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

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