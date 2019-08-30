0553 313 94 23

Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri için tutuklama emri

Kolombiya’da yeniden silahlanma kararı alan Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetlerinin (FARC) 4 lideri için tutuklama emri çıkarıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:52
Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri için tutuklama emri

Kolombiya’da yeniden silahlanma kararı alan Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetlerinin (FARC) 4 lideri için tutuklama emri çıkarıldı.


2016’daki barış görüşmelerinin baş müzakerecisi, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez, Kolombiya hükümetine karşı silahlı mücadelenin canlanmasını isteyen bir video yayınladı. Kolombiya Barış Mahkemesi ise yayımlanan bu bildiri üzerine FARC’ın 4 lideri için tutuklama kararı çıkarttı. Mahkeme bu 4 kişinin Ivan Marquez, Henry Castellanos Garzon, Jose Vicente Lesmes ve Jose Manuel Sierra Sabogal olduğunu duyurdu. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ivan Marquez’in tutuklanmasına yardımcı olacak kişilere 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.



Tansiyon yükseliyor


Devlet Başkanı Marquez yaptığı duyuruda, Kolombiya toplumunda derin kutuplaşmaların başladığını, eski isyancılar ile insan hakları aktivistlerinin öldürüldüğünü söyledi. Marquez, Ivan Duque’yi 52 yıllık iç savaşa son vermesi için imzalanan 2016 Havana Barış Anlaşmalarına ihanet etmekle suçladı. Kolombiya Barış Yüksek Komiseri Miguel Ceballos ise Washington’da gazetecilere verdiği demeçte, FARC’ın yüzde 90’ının hala barış anlaşmasına uyduğunu söyledi.


FARC, 1964 yılında Kolombiya Komünist Partisi’nin askeri kanadı olarak kuruldu. FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki yarım asırlık savaş, hareketin silahlarını bıraktığı ve meşru bir siyasi parti olarak yeniden düzenlendiği 2016’ya kadar sürdü. Bu süreçte 220 bin insan öldü ve milyonlarca insan mağdur oldu. Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC isyancı grubu ile 52 yıllık ihtilafın sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılması nedeniyle Nobel Ödülü’ne layık görüldü.



Maduro’yu suçlayanlar da var


Bu arada Venezuela askeri istihbarat servisinin eski Başkanı General Hugo Carvajal, FARC üyelerinin Venezuela topraklarında olduğunu iddia etti. Carvajal, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu isyancı grubun toplanmasını desteklemekle suçladı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Maduro’yu FARC isyancılarına ev sahipliği yapmakla suçlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lapseki’de yoksullara 450 ton kömür dağıtılacak
    1. Lapseki’de yoksullara 450 ton kömür..
    2. Paravan şirket kurup vatandaşları..
    3. Yaşlı Ardıç Göleti ormanla çevrilecek
    4. "Yasal bir taşıma aracı" diyen Gül'den..
    5. Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl..
    6. Aydın Büyükşehir Belediyesinden okul..
    7. Rus özel kuvvetlerinden İdlib'de sızma..
    8. Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda
    9. İspanya Open Arms'taki düzensiz..
    10. PKK'nın mayın ve bombaları imha edildi
    11. Gözlerdeki bu belirtilere dikkat
    12. Marmara Adası’nda açıkta ateş..
    13. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor
    14. "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi
    15. Nijerya'daki silahlı soygunlarda 7..
    16. Üniversiteyi kazanan öğrenciler için..
    17. Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı
    18. Belediye başkanları arabulucu oluyor
    19. Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şok
    20. Multinet Up ve Logo Yazılım iş birliği..
    21. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    22. Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve..
    23. Nazilli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    24. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
    25. TESK'ten "sahte içki" uyarısı
    26. Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri..
    27. Trabzonspor 3. kez gruplara kaldı
    28. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    29. 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
    30. Güneydoğu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması