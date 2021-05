Yeniden Refah'tan Kırgızistan ve Tacikistan’a diyalog çağrısı: Savaştan iki ülke de zarar görür!

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Kırgızistan ile Tacikistan arasında, su kaynağı nedeniyle başlayan çatışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, silahın çözüm olmadığı, bu yolun iki ülkeye büyük zarar vereceği uyarısında bulundu.

Savaştan iki ülke de büyük zarar görür

Bekin şu ifadeleri kullandı:

"Bu cümleden olarak, taraflar arasında yaşanan mevcut sorunların namlunun ucuyla çözüme kavuşmasının mümkün olamayacağı bir vakıadır. Aksine, bu yolla çözüm değil, çözümsüzlüğün ortaya çıkabileceği, bundan da hem Kırgızistan, hem de Tacikistan’ın büyük zararlar görebileceği gerçeğinden hareketle her iki tarafın da ortaya çıkan gelişmelere ihtiyatlı yaklaşım göstermelerini ve gerginliği artırabilecek her türlü eylem ve söylemden kaçınmanın istikrarın ve kalıcı barışın sağlanabilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, sınır bölgesinde istikrar ve barışın sağlanabilesi için gerekli adımların sükûnet içerisinde bir an önce atılabileceğine olan inancımız tamdır."

Anlaşmazlığın diyalog ve kardeşlik ruhuyla çözüleceğine inancımız tamdır

İki kardeş ülke arasında sınır hattında meydana gelen silahlı çatışmayı sona erdiren ateşkes anlaşmasından duydukları memnuniyeti de ifade eden Bekin, "Geçmişte, Kırgızistan’ın Oş kentinde Özbek ve Kırgız kardeşlerimiz arasında yaşanan olaylardan önemli dersler çıkararak Kırgız ve Tacik kardeşlerimiz arasında yaşanan ve silahlı eyleme dönüşen mevcut anlaşmazlıkların karşılıklı anlayış, iyi komşuluk, hoşgörü, diyalog ve kardeşlik ruhuyla çözüme kavuşturulabileceğine olan inancımız tamdır. Her iki dost ve kardeş ülke arasında mübarek Ramazan ayında meydana gelen sınır çatışmasında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu.