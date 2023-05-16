Yeniden Refah Partisi'ne büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

14 Mayıs seçimlerinin ardından partilerin alacağı Hazine yardımı miktarları da belli oldu. Geçen dönem yapılan Hazine yardımları dikkate alındığında ise 1 milletvekilinin maliyeti CHP'ye 6.8 milyon liraya mal olurken, İYİ Parti'ye 11.6 milyon liraya patladı. Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) oy oranı ise yüzde 2.82’de kaldı. Seçim sonuçlarında son anda bir değişiklik olmazsa YRP binde 18 oyluk farkla Hazine yardımını kaçıracak. Toplam oyları 1.5 milyon olan YRP’nin hazine yardımı alabilmesi için 100 bin oya daha ihtiyacı bulunuyor.