Yeniden Refah Partisi’nden STK’lara çalıştay daveti Yeniden Refah Partisi, toplumun kanayan yarası haline gelen İstanbul Sözleşmesi, süresiz nafaka, çocuk haczi ve genç evlilik sorunlarının çözümü için STK’ları çalıştaya davet etti.

Yeniden Refah Partisi, 19 Ekim Cumartesi günü; İstanbul Sözleşmesi, süresiz nafaka, çocuk haczi ve genç evlilik sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarını (STK) çalıştaya davet etti. Cumartesi günü saat 11.00 ile 14.00 arasında düzenlenecek olan çalıştay, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılacak. Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılarının katılacağı çalıştayda, ünlü hukukçu Özgecan Sırma da yer alacak.

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