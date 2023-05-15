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Gündem Yeniden Refah Partisi’nden aday olmuştu Davut Güloğlu milletvekili oldu mu?
Gündem

Yeniden Refah Partisi’nden aday olmuştu Davut Güloğlu milletvekili oldu mu?

Yeniakit Publisher
2023-05-15 12:52:00 -
Yeniden Refah Partisi’nden aday olmuştu Davut Güloğlu milletvekili oldu mu?

Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olan şarkıcı Davut Güloğlu'nun durumu da merak konusu oldu. Şarkıcı Davut Güloğlu mecliste yer alabilecek mi? İşte resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Davut Güloğlu'nun durumu...

Yüksek Seçim Kurulu’nun kesim seçim sonuçlarını açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de belli olmaya başladı. Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimler meclise giremezken Davut Güloğlu da merak edilen isimler arasında yer aldı.

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİ BULUNUYOR

Resmi olmayan rakamlara göre; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İstanbul Milletvekili seçildi. Genel Başkan Yardımcılarından Cemil Çolak ile Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ise İstanbul'dan milletvekili seçilebilmek için yeterli oyu alamadı.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

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