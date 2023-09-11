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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi! 'Erbakan böyle bir konuşma yapmadı'
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi! 'Erbakan böyle bir konuşma yapmadı'

Yeniakit Publisher
2023-09-11 23:07:00 - 2023-09-11 23:17:20
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi! 'Erbakan böyle bir konuşma yapmadı'

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından, Fatih Erbakan'a ait olduğu iddia edilen sözler hakkında açıklama geldi.

Solcu marjinaller kendi yazdıkları senaryo ile Erbakan hakkında linç kampanyası başlattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Fatih Erbakan'ın, "Halk şeriat istiyor" dediğini iddai etti.

Yalan paylaşım hızla yayıldı, Erbakan bir anda sosyal medyada hedef oldu.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Erbakan'ın böyle bir ifade kullanmadığı, yalanı ortaya atıp, paylaşarak yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:
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