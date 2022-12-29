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Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan EYT açıklaması: Faydalı bir adım atılıyor
Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan EYT açıklaması: Faydalı bir adım atılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 15:34:00 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan EYT açıklaması: Faydalı bir adım atılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, partisinin hedef ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Faydalı bir adım atılıyor"

EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Erbakan, "EYT mağdurları yıllardır büyük bir mücadele verdi, biz de parti olarak her zaman onların yanında olduk. İktidar olur olmaz ilk yapacağımız işlerden birisi EYT mağdurlarının sorunlarını gidermek olacaktı. Millete faydası, hizmeti olacak her işte hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz. Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." diye konuştu.

İmamoğlu'na 'ulaşım' tepkisi: Yüzde 155 zam yapıldı

Fatih Erbakan, İstanbul'da yapılan ulaşım zammına da tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği vaatleri tutmadığını dile getiren Erbakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 29 gibi astronomik bir oranda zam yaptı. Halbuki İmamoğlu, başkan olmadan önce 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğiz, İstanbul'da ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' diye vaatlerde bulunuyordu. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana geçen 3,5 yıllık sürede İstanbul'da ulaşıma yüzde 155 zam yapıldı." dedi.

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Yorumlar

Okur

Nerde mest etti ki acaba 99 öncesi çırak okulu sigortası neden emeklilik den pirim günlerinden sayılmıyor biz ozaman çocuktuk aklımız ermiyordu milyonlarca böyle mağdur var bumu tayyib Erdoğanın adaleti olmaz olsun böyle adalet böyle sistem bizim ne günahımız var ki.

İşinize gelince

İşinize gelince fatih erbakanı haber yapıp konuşmanın içinden cımbız ile işinize gelenleri almak nasıl bir duygu acaba
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