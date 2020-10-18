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Aktüel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tatar'ı tebrik etti
Aktüel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tatar'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:24:51 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tatar'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Kıbrıs halkının tercih ve onayıyla Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar Beyefendi'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine bu çok önemli görevde başarılar diliyor, şehit kanları ile sulanmış Kıbrısımıza en hayırlı hizmetleri yapmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

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