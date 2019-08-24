Yeniden açılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine 'Türk bayrağı' eklendi!
İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandıktan sonra kapatılan Diyarbakır büyükşehir belediyesinin resmi internet sitesi yeniden açıldı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:12
Sezai Erhan Yeni Akit
İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın terör soruşturması kapsamında görevinden alınmasının ardından geçici olarak belediyenin internet sitesi erişime kapatılmıştı.
Mızraklı’nın fotoğrafı kaldırıldı
Yeniden hizmete açılan sitede görevden alınan Selçuk Mızraklı’nın fotoğrafı kaldırılarak yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun fotoğrafı yerleştirildi. Siteye Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları eklendi. Ayrıca, belediye çalışan işçi ve memurlara sol üst köşede Türk Bayrağınında olduğu yeni kimlik kartları dağıtılacağı belirtildi.
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