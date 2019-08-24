0553 313 94 23

Yeniden açılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine 'Türk bayrağı' eklendi!

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandıktan sonra kapatılan Diyarbakır büyükşehir belediyesinin resmi internet sitesi yeniden açıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:12
Yeniden açılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine 'Türk bayrağı' eklendi!

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın terör soruşturması kapsamında görevinden alınmasının ardından geçici olarak belediyenin internet sitesi erişime kapatılmıştı.

Mızraklı’nın fotoğrafı kaldırıldı

Yeniden hizmete açılan sitede görevden alınan Selçuk Mızraklı’nın fotoğrafı kaldırılarak yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun fotoğrafı yerleştirildi. Siteye Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları eklendi. Ayrıca, belediye çalışan işçi ve memurlara sol üst köşede Türk Bayrağınında olduğu yeni kimlik kartları dağıtılacağı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:12
  1. Hasan Basri Güzeloğlu
  2. Selçuk Mızraklı
  3. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  4. terör soruşturması
  5. Türk bayrağı

YORUM YAZ

  • Elhamdulillah !Elhamdulillah !11 dk önce
    Sonunda bayrağımı görebildim!
  • AhmetAhmet12 dk önce
    Turk bayragi degil turkiye bayragi
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ33 dk önce
    Bizim kutsallarımız arasında en gözdesi olanlarının arasındaki BAYRAĞIMIZI belediye sitesinden kim kaldırmış ise mutlaka tespit edilip BAYRAK düşmanı , vatan düşmanı olarak yargılansın ve en üst perdeden ceza vermelidir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hindistan'dan muhalif parti liderlerine Cammu Keşmir yasağı
  1. Hindistan'dan muhalif parti..
  2. Erzincan’da iki ayrı trafik kazasında..
  3. Başakşehir’de 4 değişiklik
  4. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
  5. Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer,..
  6. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
  7. Yasmani Copello, olimpiyat kotası aldı
  8. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
  9. Siirt'te 2 terörist etkisiz hale..
  10. Dünya liderleri G7 Zirvesi için bir..
  11. Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi
  12. Tolga Ciğerci 494 gün sonra 11’de
  13. Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11’de
  14. Bakanlık duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti
  15. Bayern Münih sezonun ilk galibiyetini..
  16. Geleneksel Yayladağı Festivali başladı
  17. Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu..
  18. Başakşehir Emre Belözoğlu’nu unutmadı
  19. Süper lig 2. hafta maç skorları Süper..
  20. Fenerbahçe tribünleri simsiyah!
  21. Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 -..
  22. "Makam verilmezken yan çizenlerden..
  23. Futbol: Süper Lig
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
  25. Safranbolu, Emine Bulut’u unutmadı
  26. İran ABD'li Demokrasileri Savunma..
  27. Juventus yeni sezona galibiyetle..
  28. Cezayir'de emniyet genel müdürü..
  29. Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
  30. "Ben ambulans çağırın diyorum, onlar..
Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

Günün Karikatürü

25 Ağustos 2019
Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!