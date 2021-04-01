yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor? Türkiye ile İsrail7in karşılıklı hamleleri normalleşmeyi getirecek? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, konuya ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye ve İsrail bölgede göz ardı edilebilecek ülkeler değil”

Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelip düzelmeyeceği konusunda yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, “Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkaracak olması Ortadoğu’da barış ve istikrar adına önemli bir adım. Artık günümüzde ne Türkiye ne de İsrail bölgede göz ardı edilebilecek ülkeler değil. Türkiye’nin sahada olmadığı bir yerde deneyimsiz bölge ülkeleri bölgenin kederiyle oynamakta, bölge dışındaki güçlere manevra sahası açmaktadır.” dedi.

“Türkiye’nin Ortadoğu’da tarihten gelen sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunuyor”

Türkiye’nin Ortadoğu bölgesinde tarihten gelen sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunduğunu hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda İsrail ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme adına bir süreç başlamış durumda. Ancak hemen şunu da belirtelim ki modern uluslararası ilişkilerde devletlerin her konuda mutabık kalacak diye bir şart yoktur. Anlaşabildikleri konular üzerinden işbirliği sürecini devam ettirirler, ihtilafa düştükleri konuları da bir kenarda tutarlar, onlardan da vazgeçmezler ama işbirliği sürecinin de önün tıkamazlar.”

“Sarkozy ve Obama’nın da Netanyahu ile ilişkileri sorunluydu”

“Türk-İsrail ilişkilerinde Netanyahu faktörü etkin bir rol oynamıştır.” diyen Dr. Barış Adıbelli, şunları söyledi:

“Sadece AK parti hükümetlerinde değil diğer hükümetler döneminde de Türkiye’nin Netanyahu ile yıldızı pek barışmamıştır. Netanyahu sadece Türkiye için değil diğer ülkeler içinde zor bir lider olmuştur. Eski ABD Başkanı Obama ve Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Netanyahu ile sorunlu ilişkileri olan liderlerdi.”

“İsrail için 100 Mısır’ı bir araya getirseniz bir Türkiye etmez”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinde en önemli belirleyici nokta Filistin sorunudur. Bu bağlamda, Ankara, Filistin davasının hassasiyetine binaen dikkatli adımlar atmak istiyor. Bölgede Türkiye’ye en fazla muhtaç ülkenin İsrail olduğunu da unutmamak lazım. 100 tane Mısırı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez. Onun için Tel Aviv yönetimi de yeni bir dönem için Türkiye’den bir işaret bekliyor gibi.”