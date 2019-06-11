Yeniakit.com.tr Hak-iş yürüyüşünde! 'Arkadaşlarımızın işlerine dönmesini yürüyüşümüzle başaramazsak başka yöntemler deneyeceğiz'

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, CHP'li belediyeler tarafından haksız ve hukuksuz olarak işten çıkartılan çalışanları için yürüyüşe başladı. Bolu İl Belediyesi'nin önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde sona erecek.

Yürüyüşe öncülük eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yaklaşık 200 km yürüyeceğiz. 10 günde tamamlamak istiyoruz. Yürüyüşümüz arkadaşlarımız; ekmeklerini, aşlarını, geleceklerini, haklarını alıncaya kadar devam edecek." dedi.

"Eğer Ankara'ya ulaşana kadar sorun çözülürse biz de gereğini yaparız." diyen Arslan, "Sorun çözülmezse yürüyüşümüzü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 22 Haziran'da tamamlamış olacağız. Bu mücadelemizin birinci aşaması." ifadelerini kullandı.

'Yürüyüşümüzle başaramazsak başka yöntemler deneyeceğiz'

Mahmut Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın işe tekrar dönmesini sağlayamazsak başka yöntemler, başka çıkış yolları arayacağız. Arkadaşlarımızın işlerine dönmeleri için Hak-İş olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Hangi fedakarlık olacaksa olacak. Bu arkadaşlarımızın ekmeğini, aşını, işini kazanana kadar devam edecek. Bu yolculuğun amacı budur. Bunun ötesinde kimse bizden birşey beklemesin. Bunu sağlayacağız ve inşallah başaracağız."