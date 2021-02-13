Yeniakit.com.tr çiftçileri dinledi: 'Devletimiz üretenin yanında'

Taha Emre ÖZDEMİR - Nurullah ALPAY yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Çatalca ilçesi Değirmendere köyü sakinleri devletimizin üretenlerin yanında olduğunu söyledi.

Karamandere köyü sakini Güler: Devletimiz üretenin yanında

Karamandere köyünde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Metin Güler, “Kendimi bildiğim günden beri tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu anda ise yalnızca hayvancılık yapıyorum. Devletimiz bize buzağı başına 350 lira para ödemesi yapıyor. Üretimimize verdiği bu destek bizleri daha çok üretmeye teşvik ediyor.” şeklinde konuştu.

Köy sakini Gür: Hayvanlarımız devlet tarafından sigortalanıyor

Karamandere köyü sakinlerinden Saim Gür de “Allah’a şükür devletimiz desteği ile yanımızda. Önce bağlı olduğumuz ilçe tarım müdürlüğüne gidiyoruz. Başvurumuzdan sonra gelip yerimizi kontrol ediyorlar. Hayvancılık yapmak için imkânlarımız mevcut ise hayvanı almamız için Tarım Kredi Müdürlüğü aracılığıyla gerekli destek sağlanıyor. Bununla birlikte hayvanlarımızın yemini de veriyorlar. Ayrıca hayvanlarımızı sigortalıyorlar. İlerleyen süreçte de hayvana bakıp bakmadığımızı kontrole geliyorlar. Çünkü devletimiz kaçak olarak hayvancılıkla uğraşanlarla da mücadele ediyor.” dedi.

85 yaşındaki köylü Özler: Ben Ecevit dönemini de çok iyi bilirim

85 yaşındaki Mehmet Özler, “Ben 1936 doğumluyum. Birçok iktidar gördüm. Mesela Ecevit dönemini de çok iyi bilirim. AK Parti iktidarından önce kimse çiftçiye ve hayvancılara bu yardımı yapmadı.” diye konuştu.

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç da AK Parti iktidarının tarım ve hayvancılıkla geçimini temin eden vatandaşlara sunduğu avantajları Yeni Akit'e anlattı.

Sıkıntılar giderildi

“1980 darbesinden sonra 1982’de yapılan darbe anayasasında tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önü kesildi” diyen Kılıç, “Bu sıkıntı AK Parti iktidara geldiği güne kadar devam etti. Bizim çiftçilerimize destek vererek onların önünü açma sözümüz zaten parti kuruluş programımızda vardı. 2010 yılındaki Tarım Kanunu’nda çiftçilerimize gayrı safi milli hasılanın yüzde birini verme düzenlemesi yaptık. İlerleyen süreçte de bu desteğimiz zaman zaman yüzde biri de aşarak düzenli bir şekilde devam etti” ifadelerini kullandı.

Mazot hibe ettik

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara ‘mazot’ hibesi yapıldığını kaydeden Prof. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye çiftisine ve hayvancılıkla uğraşan köylüsüne işi için kullandığı mazotun yüzde 50’sini hibe olarak vermeye başladı. Buzağı, yem ve mazot desteğimiz çiftçimize verdiğimiz en önemli teşvik kalemlerinden. Son günlerde çiftçimizin haklı bir şikâyeti var. Türkiye’deki gıda enflasyon oranının üzerinde beklenmedik şekilde yem fiyatında artış var. Bunun sebebi de dünyadaki tekellerin pandemiyi fırsat bilerek zam politikası uygulamaları. Bu durum son 3 aydır sürüyor. Türkiye tarımda yılda 5 milyar dolarla ihracatı ithalattan fazla olan bir ülke. Türkiye gübre ve yemde maalesef ithalatçı bir ülke. Dolayısıyla dünya genelinde uygulanan zam oranı bizi de etkiledi. İçinde bulunduğumuz durumla mücadelemiz sürüyor.”

Yemde KDV'yi kaldırdık

Yem ve gübre fiyatlarındaki artış için alınan önlemleri şöyle açıkladı: “Çiftçimizin kullandığı yem ve gübre için KDV uygulamasını kaldırdık. Devlet, Toprak Mahsülleri Ofisi, Et ve Süt Kurumu gibi regülasyon kurumları aracılığıyla fiyatı düzenlemek amacıyla piyasaya giriyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız girdi maliyetlerini düzenlemek üzere mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor."