Yeni Zelanda'da firari bebek okyanusun ortasında bulundu

Yeni Zelanda'nın Nzherald gazetesinin haberine göre, Kuzey Adası'nın Matata Sahili'nde ailesiyle kaldığı kamp çadırının fermuarını açarak kaçan 18 aylık bebek, bir balıkçı tarafından okyanusta bulundu.

Avlanmak için okyanusa açılan balıkçı Gus Hutt, "Denizde bir şey gördüğümü fark ettim. İlk başta oyuncak bebek sandım. Kollarından tuttum ama halen oyuncak olduğunu düşünüyordum. Ancak tuttuğum şey ağlamaya başladığında gerçek bebek olduğunu anladım. Çok şükür canlıydı ve kurtuldu." dedi.

Hutt, bebeğin sabit hızla akıntıda hareket halinde olduğunu belirterek, "Eğer bir dakika daha geç kalsaydım onu göremeyebilirdim. O şanslı bir bebek. Demek ki bu dünyadan gitme zamanı gelmemiş." ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin kurtulmasını mucize olarak nitelendiren ailenin, sahilde kamp yaptıkları belirtildi. Bebeğin çadırın fermuarını açarak çıktığı, ailenin durumu sonradan fark ettiği bildirildi.