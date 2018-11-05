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Yeni Zelanda'da firari bebek okyanusun ortasında bulundu

Ailesiyle kaldığı kamp çadırından kaçan 18 aylık bebek okyanusta bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:57
Yeni Zelanda'da firari bebek okyanusun ortasında bulundu

Yeni Zelanda'nın Nzherald gazetesinin haberine göre, Kuzey Adası'nın  Matata Sahili'nde ailesiyle kaldığı kamp çadırının fermuarını açarak kaçan 18  aylık bebek, bir balıkçı tarafından okyanusta bulundu.

Avlanmak için okyanusa açılan balıkçı Gus Hutt, "Denizde bir şey  gördüğümü fark ettim. İlk başta oyuncak bebek sandım. Kollarından tuttum ama  halen oyuncak olduğunu düşünüyordum. Ancak tuttuğum şey ağlamaya başladığında  gerçek bebek olduğunu anladım. Çok şükür canlıydı ve kurtuldu." dedi.

Hutt, bebeğin sabit hızla akıntıda hareket halinde olduğunu  belirterek, "Eğer bir dakika daha geç kalsaydım onu göremeyebilirdim. O şanslı  bir bebek. Demek ki bu dünyadan gitme zamanı gelmemiş." ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin kurtulmasını mucize olarak nitelendiren ailenin, sahilde  kamp yaptıkları belirtildi. Bebeğin çadırın fermuarını açarak çıktığı, ailenin  durumu sonradan fark ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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