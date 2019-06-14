0553 313 94 23

Yeni Zelanda teröristinden isyan ettiren savunma!

İskoç bir aileden gelen Avustralyalı ve 28 yaşındaki Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan eli kanlı terörist Brenton Tarrant, suçsuz olduğunu iddia etti.

14 Haziran 2019 Cuma 09:48
Yeni Zelanda teröristinden isyan ettiren savunma!

Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırıları düzenleyerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanığın akıl sağlığı yerinde

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, "Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.

Savcılık, Polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti.

Yargıç Mander, Tarrant'ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkmasına hükmetti.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda katliamı nasıl gerçekleştirildi?

Brenton Tarrant, sosyal medya hesabından saldırıyı canlı olarak yayınlamış, teröristin, 5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yapan saldırganın, bir yandan da müzik dinlediği görülmüştü. Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülmüş, aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlamıştı.

2Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyordu.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmişti:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."

Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:48
  1. christchurch
  2. Brenton Tarrant

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletikspor U16 sonunu getiremedi
    1. Atletikspor U16 sonunu getiremedi
    2. Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı
    3. Selahattin Eyyubi Ortaokulu..
    4. Piyasa güne artı rezervle başladı
    5. Dumlupınar’da Halk Eğitim Merkezi..
    6. BEÜ’de mezuniyet töreni
    7. Şirketler 2019 yılında mali denetimi..
    8. Aybüke öğretmen için işaret dili ile..
    9. Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar..
    10. Sağlık çalışanlarından oluşan Türk..
    11. Yumurtaları çalınınca güvenlik..
    12. Diyarbakır itfaiyesinden anız uyarısı
    13. (ÖZEL) Fatih’te kapkaç anı kamerada
    14. Saldırı sonrası ABD, Umman’a savaş..
    15. Borsa güne yükselişle başladı
    16. Terim 2 dünya yıldızına onay verdi!
    17. Gönen’den ailelere karne uyarısı
    18. Alaşehirli Kadınlar kooperatifleşme..
    19. MotoGP'de sıradaki durak İspanya
    20. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    21. GÜNCELLEME - Pendik'te fabrika yangını
    22. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    23. Turgay Erdem’den pehlivanlara..
    24. Bitlis’te kaldırım işgali denetimi
    25. Sendikadan eğitim semineri
    26. Bulgaristan’dan Türkiye’ye tarihi eser..
    27. Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
    28. MÜSİAD başarılı 111 öğrenciyi..
    29. Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem..
    30. Yeni Renault Kadjar, Türkiye'de
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı