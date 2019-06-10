Yeni Zelanda duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz
Yeni Zelanda, Bağdat yakınlarındaki Taji Üssü'nde bulunan askerlerini bir yıl içerisinde çekeceğini duyurdu.10 Haziran 2019 Pazartesi 13:06
Yeni Zelanda'nın, Irak'ta bulunan askerlerini 2020 yılının haziran ayı sonuna kadar tamamen çekeceği belirtildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin Irak'ta bulunan askerlerini 2020 yılının haziran ayı sonuna kadar tamamen çekeceğini söyledi.
100'ün üzerinde asker var
Ardern, Yeni Zelandalı askerlerin DAEŞ ile mücadele kapsamında Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sağladığını ve misyonun da sona yaklaştığını belirtti.
Wellington yönetimi, 2015'in yılında Irak'a 100'ün üzerinde asker gönderdi.
Yeni Zelandalı askerler ABD'nin başını çektiği çok uluslu koalisyonda Avustralyalı askerlerle birlikte Bağdat yakınlarındaki Taji Üssü'nde Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sağlıyordu.
Taji Üssü'nde 2015'ten bu yana 45 bin civarında Iraklı güvenlik görevlisi eğitim aldı.
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