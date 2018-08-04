0553 313 94 23

'Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık'

Fatih Terim, "Galatasaray camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık" dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:15
'Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu.

Yeni başarılar için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Fatih Terim, "Dünya standartlarında bir takım oluşturup takımı her kulvardaki yarışta ayakta tutmak, işin sadece yetenek ve performans değil, ekonomik ve sosyal boyutunu da düşünmek, hepimiz için keyifli olduğu kadar aynı zamanda emek ve yoğun bir süreç.

Hedefimiz, sahada taraftarını ve camialarını memnun edecek bir oyun sergileyecek ve taraftarları gibi sahada ruhunu ortaya koyacak bir takım oluşturmak. Kuruluşundan bu yana ülkemizde ve yurt dışında tescillenmiş başarıları ile varlığını sürdüren Galatasaray camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.

"YENİ SEZONA KENDİNE İNANMIŞ VE MOTİVE OLMUŞ ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"

6'ncı kez Süper Kupa'yı müzelerine götürmek istediğini belirten Terim, şunları söyledi:

"Sadece son 10 yılda oynanmış finaller sonunda 5 Süper Kupa'yı müzemize götürdük. İnanıyorum ki Akhisarspor maçı sonrasında bir yenisini daha ekleyeceğiz ve yeni sezona kendine inanmış ve motive olmuş şekilde gireceğiz. İlk kez Türkiye Kupası'nı alan ve Süper Kupa'da rakibimiz olan Akhisarspor'u da bu başarısından dolayı tebrik edip, ülkemizi temsil edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde de şans diliyoruz.

Son yıllarda futbol kültürünün gelişmesi ile önemli müsabakalara ev sahipliği yapmış Konya'nın da bizleri iyi bir şekilde ağırlayacağından ve maça enerji katarak keyifli bir karşılaşma olmasını sağlayacağından da şüphemiz yok."

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:15
  1. Konya
  2. fatih terim
  3. galatasaray
  4. süper lig
  5. süper kupa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim
    1. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    2. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    3. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    4. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    5. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    6. 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı..
    7. ABD'de mahkuma skandal muamele!
    8. Galatasaray'a icra şoku! Banka..
    9. Emmeyen bebek nasıl beslenir?
    10. Sınırda PKK operasyonu! Kıskıvrak..
    11. Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
    12. CHP Samsun il başkan yardımcıları..
    13. Cuma namazı öncesi vaaz verirken vefat..
    14. Skandal patladı! Trump'ı zor günler..
    15. Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri..
    16. Galatasaray'a haciz şoku! Banka..
    17. Bebek masajı nasıl yapılır?
    18. Karamollaoğlu'ndan hükümete destek
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    20. Polis Akademisi yüksek lisans ve..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018