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Teknoloji Yeni yıla 500 yeni istihdamla başladı
Teknoloji

Yeni yıla 500 yeni istihdamla başladı

2020’de 9 binin üzerinde çalışanı bünyesine katan Türk Telekom Grubu, yeni yılın ilk günlerinde tüm Türkiye’de görev alacak 500 teknikeri daha saha ekibine dâhil etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:59:00 -
Yeni yıla 500 yeni istihdamla başladı

Türkiye’nin 81 ilinde 34 binin üzerindeki çalışanı ile sektöründe lider olan Türk Telekom, pandemi sürecinde de istihdama katkısını sürdürdü. Telekomünikasyon sektöründe en büyük çalışan ekosistemine sahip şirket olduklarını ifade eden CEO Ümit Önal, “Sürdürülebilir bir istihdam oluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor” dedi. Önal, “Kesintisiz iletişim sağlamak için her koşulda fedakârca görev yapan saha ekibimize tüm Türkiye’de görev alacak 500 yeni tekniker katıldı. Türk Telekom ve grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve Türk Telekom International ile 2020’de toplam 9 binin üzerinde kişi ailemize dâhil oldu. Millî sorumluluk bilinciyle istihdama katkı sağlamak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve 2021’de de ülkemizin ekonomisine destek olacağız” açıklamasında bulundu.

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