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Yeni yıl hediyeleri Beko'dan

Beko, yeni yıla girerken sevdiklerini mutlu etmek ve kendisini ödüllendirmek isteyenleri Türkiye’nin dört bir yanındaki Beko mağazalarına bekliyor

18 Aralık 2018 Salı 16:00
Yeni yıl hediyeleri Beko'dan

İSTANBUL (AA) - Beko, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı için birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Beko'da uzun yıllar sağlıklı içecekler hazırlamanın ve mutfakta mucizeler yaratmanın en büyük yardımcıları BKK 3098 M Vitaminis Kişisel Blender ile BKK 1392 M Homechef Profesyonel Mutfak Makinesi gibi onlarca hediye seçeneği bulunuyor.

Döküm gövdesi ve tasarımı ile mutfaklara şıklık katan Homechef Profesyonel Mutfak Makinesi, 4,6 litrelik paslanmaz çelik karıştırma haznesi ile kalabalık misafirler için hazırlanan yiyeceklerde büyük kolaylık sağlıyor. Zaman ayarlama özelliği bulunan BKK 1392 M, 12 farklı hız seçeneği sunuyor. Dahili ve ilave aksesuarları ile mutfakta mucizeler yaratmaya yardımcı olan ürün, özel çiğ köfte yoğurma aparatı sayesinde profesyonel tatta çiğ köfte yapımına olanak tanıyor.

Birkaç dakika içinde hazırlanabilen sağlıklı içeceklerle vitamin, mineral ve protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan BKK 3098 M Vitaminis Kişisel Blender da 22.000 RPM dönüş hızı ve farklı hız ayar seçenekleri ile sebze, meyve ve faydalı kuruyemişleri kısa sürede pürüzsüz hale getiriyor.

Kırılmayan, çizilmeyen ve koku yapmayan 600 mililitrelik iki adet tritan şişesi taşınmaya uygun olarak tasarlanan BKK 3098, yüksek kaliteli paslanmaz çelik parçalama bıçağı sayesinde uzun yıllar kullanım imkanı mevcut.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:00
  1. Beko
  2. yeni yıl

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