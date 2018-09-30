Yeni yatırım müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı Nihat Özdemir, 2018’in ilk 6 ayında inşaat sektörünün yüzde 3,3 büyüdüğünü, çimento yatırımlarının da arttığını belirterek, “Bu yıl biri Ege Bölgesi’nde diğeri Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere iki yeni fabrika devreye girdi. Ayrıca mevcut iki fabrikada da kapasite artışı gerçekleşti. 2020 yılı sonuna kadar, iki fabrikamızda kapasite artışı yaşanması ve üç yeni fabrika kurulması planlanıyor. Devreye girecek bu kapasitenin yaklaşık 13 milyon ton olacağını tahmin ediyoruz” dedi.