Yeni Volvo S60 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun geçtiğimiz yıllarda tanıttığı yeni S60 modeli, üretimlerinin Amerika'da gerçekleştirilmesinden dolayı Türkiye'de satışa sunulamamıştı. Gelen yeni bilgilere göre şirket, yeni stratejisi doğrultusunda Çin'de üretilen S60'ları Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk teslimatların ise Şubat 2021'de yapılması planlanıyor.

Yeni Volvo S60 neler sunuyor?

Yeni model Volvo S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak dikkat çekiyor. Şubat 2021 itibarıyla teslimatlarına başlanacak modelde panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, gerçek deri döşemeler, 18" alaşım jantlar, arka kamera, LED farlar, çarpışma önleme destek sistemi, kristal vites topuzu ve şerit koruma asistanı gibi özellikler bulunuyor.

Yeni Volvo S60 Türkiye fiyatı

Türkiye'ye Çin'den gelecek olan yeni Volvo S60, ülkemizde 783 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.