Yeni Vali bu Pazartesi başlıyor: tebrik için çiçek göndermeyin, oraya bağış gönderin! Sözleri herkesi şaşırttı
Sakarya Valiliği'ne atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 21 Ağustos Pazartesi günü göreve başlayacak. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çiçek göndermek isteyenlerin AFAD hesabına bağış yapmaları istendi.
Sakarya'nın yeni Valisi Yaşar Karadeniz Pazartesi günü saat 09.00'da görevine başlayacak. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çiçek göndermek isteyenlerin AFAD hesabına bağış yapmaları istendi.
Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından Vali Yaşar Karadeniz'in göreve başlamasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00’da görevine başlayacaktır. Tebrik ve kutlama amacıyla çiçek vb. gönderilmesi yerine AFAD hesaplarına bağış yapılması rica olunur.