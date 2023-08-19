  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Özel'den CHP'ye 'Atatürk'ün arkasına saklanmayın' eleştirisi

Türkiye'ye gönderilen petrolü kesen ülke pişman oldu! Zarar ediyoruz, bunu yapmalıyız

CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi

F-35 satın alanlar şimdi yandı! 'Radara takıldı, gece gündüz izliyoruz' diyerek duyurdular

Diyarbakır'da çok kritik petrol hamlesi! Bu kez petrol aranmayacak, bu sefer ki çok başka

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Türkiye'nin en sinirli ili belli oldu

F-16 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'li generalden şok eden itiraf: Bu uçak size fayda sağlamaz, vurulursunuz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM Barış Gücü'ne tepki: Tarafsızlığa ağır darbe vuruldu

Sosyal medyayı sallayan haber! Kılıçdaroğlu’nu desteklemek sonu oldu
Aktüel Yeni Vali bu Pazartesi başlıyor: tebrik için çiçek göndermeyin, oraya bağış gönderin! Sözleri herkesi şaşırttı
Aktüel

Yeni Vali bu Pazartesi başlıyor: tebrik için çiçek göndermeyin, oraya bağış gönderin! Sözleri herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 23:29:00 -
Yeni Vali bu Pazartesi başlıyor: tebrik için çiçek göndermeyin, oraya bağış gönderin! Sözleri herkesi şaşırttı

Sakarya Valiliği'ne atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 21 Ağustos Pazartesi günü göreve başlayacak. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çiçek göndermek isteyenlerin AFAD hesabına bağış yapmaları istendi.

Sakarya'nın yeni Valisi Yaşar Karadeniz Pazartesi günü saat 09.00'da görevine başlayacak. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çiçek göndermek isteyenlerin AFAD hesabına bağış yapmaları istendi.


Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından Vali Yaşar Karadeniz'in göreve başlamasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00’da görevine başlayacaktır. Tebrik ve kutlama amacıyla çiçek vb. gönderilmesi yerine AFAD hesaplarına bağış yapılması rica olunur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23