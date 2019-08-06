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Yeni üniversitelilere Turkcell desteği

Turkcell üniversiteye yeni adım atan gençler için birbirinden özel GNÇ iletişim paketleri hazırladı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:32
Yeni üniversitelilere Turkcell desteği

Turkcell üniversiteye yeni adım atan gençler için birbirinden özel GNÇ iletişim paketleri hazırladı. Her gencin ihtiyacına uygun sunulan paketler sayesinde öğrenciler, hem eğitim hayatları boyunca ihtiyaçları olan iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, hem de yakınlarıyla dilediği zaman özlem giderebilecek.



Turkcell’in gençlere özel içerikler sunduğu GNÇ dünyası, şimdi de üniversiteyi kazanan gençlere özel tarifeler sunduğunu duyurdu. Yeni tarifelerle Turkcell, gençlerin hayatlarının bu en özel yıllarında da onların yanlarında olacak. Hazırlanan yeni paketlerde üniversiteye yeni başlayacak gençlerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaçları olacak internetin yanı sıra sosyal yaşamlarına da katkı sağlayacak mesajlaşma, müzik, televizyon, gazete ve dergiler tek paket içesinde kendilerine sunulacak. Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak 26 yaşın altındaki tüm gençler için geçerli olacak yeni GNÇ tariflerinde faturalı ve faturasız olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor.



Ömer Barbaros Yiş: "Gençleri dinledik, içinde bol internetin olduğu paketler oluşturduk"


Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan yeni tarifelerle ilgili bilgiler veren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şöyle konuştu: "GNÇ ile ülkemizin geleceği gençlerimizin hayatlarının bu yeni döneminde de yanlarındayız. Onların tatlı bir telaş yaşadığı bugünlerde iletişim ihtiyaçlarını ve tercihlerini kolayca yapabilmeleri için birbirinden özel paketler hazırladık. Bu paketleri hazırlarken onların beklentilerini dinleyerek, görüşlerini göz önüne aldık. Bizden tek istedikleri, içinde bol datanın olduğu paketlerdi. Onların bu sesine kulak vererek her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak, hem derslerinde hem de dersten kalan zamanlarında kullanabilecekleri, aynı zamanda sosyal medya ve birçok dijital uygulamada geçerli bol internetin olduğu paketler oluşturduk. Bu vesileyle üniversiteyi kazanan tüm gençlerimizle ailelerini kutluyor ve şimdiden başarılar diliyoruz".



Tarife alanlar GNÇ uygulamasından da yararlanabilecek


Yapılan bilgilendirmirde; yeni tarifelerden birini alan gençler GNÇ uygulamasının sunduğu avantajlardan da faydalanabilecek. Uygulamayı indirerek heyecanlı etkinlikler, sürpriz internet fırsatları, Turkcell Akademi’nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü ve Paycell’le ücretsiz para transferi gibi birçok imkândan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra gençler, Turkcell ile ilgili tüm sorularını kendileri için özel çalışan Gencaver’lere yöneltip destek alabilecek, kalan kullanımlarını, fatura ve kalan bakiye tutarlarını GNÇ üzerinden takip edebilecek.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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