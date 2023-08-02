  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomobilde fahiş fiyat için yeni özelliği şoke etti! Böyle dijital önlem: Takip sistemi yöntemi devreye girdi

İşte kilo vermenin formülü... Bilim insanları açıkladı

Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum

Tanju Özcan'ın heykel aşkı bitmiyor! Verdiği sözler havada kaldı

CHP'li başkanlardan halka eziyet! Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada o gazete var

O önemli isimden İmamoğlu’na emir gibi gönderme! Aday olma

Arabası olanlara duyuru yapıldı! Otomobil muayene sistemi tamamen değişti

Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! O bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Gündem Yeni Türk savaş uçaklarına dış basından övgü
Gündem

Yeni Türk savaş uçaklarına dış basından övgü

Yeniakit Publisher
2023-08-02 14:26:00 -
Yeni Türk savaş uçaklarına dış basından övgü

Dünya basını, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmelere yer verdi. Özgür 2 isimli yeni F-16'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edeceği basında yer aldı. Türk uçakları hakkında dış basın, "Savaşan Şahin" yorumunu yaptı.

ABD menşeili, Defense News isimli savunma sanayi haber sitesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni F-16 programını ele aldı. Site, Özgür 2 isimli program kapsamında Türkiye'nin F-16 blok 30/40/50 jetlerinin modernize edileceğini yazdı.

ABD BASINI ÖZGÜR PROGRAMINDAKİ YÜKSELTMELERİ DUYURDU

Haber sitesi, yeni yükseltmeleri anlattı. F16 yükseltmelerinde minyatür bombalar, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, bir mühimmat güdüm kiti ve yeni nesil radar yer alıyor. Blok 30'un yanı sıra Özgür programı blok 40 ve 50 yükseltmelerini de içeriyor. Bu yükseltmelerle blok 30'un 2025-2027 arası, blok 40 ve 50'nin ise 2028-2030 arası kullanılabilecek.

"SAVAŞAN ŞAHİN" ÖZGÜR VE KAAN

ABD basınında Özgür ve Kaan uçakları da yer aldı. Teknoloji sitesi gagadet.com, Türkiye'nin F-16 muadili uçaklarının olduğunu yazdı. Özgür uçağının ise lakabının "Savaşan Şahin" olduğunu yazdı.

Sitenin kullandığı F-16'larla birlikte Türkiye'nin ordusunun 'en güçlü ordulardan biri' olacağı da ifadelerden biri. Yunan basını da hem komşu, hem rakibi Türkiye'nin uçaklarına dikkat çekmeyi sürdürüyor.

"TÜRKİYE UÇAKLARINI NASIL MODERNİZE EDİYOR, GÖRÜN"

Economico isimli ajans, "Türkiye'nin F-16'lar için eski savaş uçaklarını nasıl modernize ettiğini görün" ifadeleriyle Türk uçaklarının yeniliklerini duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu
Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu

Teknoloji

Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu

F-16'lar için imzalar atıldı
F-16'lar için imzalar atıldı

Teknoloji

F-16'lar için imzalar atıldı

Menendez Türkiye'ye F-16'lar için tepki gösterdi: İtirazını sürdürüyor! ÖZGÜR-2 Projesinin imzalandığı açıklandı!
Menendez Türkiye'ye F-16'lar için tepki gösterdi: İtirazını sürdürüyor! ÖZGÜR-2 Projesinin imzalandığı açıklandı!

Teknoloji

Menendez Türkiye'ye F-16'lar için tepki gösterdi: İtirazını sürdürüyor! ÖZGÜR-2 Projesinin imzalandığı açıklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

Ben evime bir kilo kıyma alamadıktan sonra isterse füze yapılsın. He derseniz ki o olmadan öbürü olmaz o da hikaye zira bakınız rusya'da hepsi var ama kızları dünyanın dört bir yanında hayat kadınlığı yapıyor. Devleti yönetenler kendilerini ülkenin sahibi zannederse, devletin varlıklarını üzerlerine geçirirse ve halk da bunları desteklerse isterse aya çıksın yine halk fakirlikten kurtulamaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23