Yeni Türk savaş uçaklarına dış basından övgü

ABD menşeili, Defense News isimli savunma sanayi haber sitesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni F-16 programını ele aldı. Site, Özgür 2 isimli program kapsamında Türkiye'nin F-16 blok 30/40/50 jetlerinin modernize edileceğini yazdı.

ABD BASINI ÖZGÜR PROGRAMINDAKİ YÜKSELTMELERİ DUYURDU

Haber sitesi, yeni yükseltmeleri anlattı. F16 yükseltmelerinde minyatür bombalar, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, bir mühimmat güdüm kiti ve yeni nesil radar yer alıyor. Blok 30'un yanı sıra Özgür programı blok 40 ve 50 yükseltmelerini de içeriyor. Bu yükseltmelerle blok 30'un 2025-2027 arası, blok 40 ve 50'nin ise 2028-2030 arası kullanılabilecek.

"SAVAŞAN ŞAHİN" ÖZGÜR VE KAAN

ABD basınında Özgür ve Kaan uçakları da yer aldı. Teknoloji sitesi gagadet.com, Türkiye'nin F-16 muadili uçaklarının olduğunu yazdı. Özgür uçağının ise lakabının "Savaşan Şahin" olduğunu yazdı.

Sitenin kullandığı F-16'larla birlikte Türkiye'nin ordusunun 'en güçlü ordulardan biri' olacağı da ifadelerden biri. Yunan basını da hem komşu, hem rakibi Türkiye'nin uçaklarına dikkat çekmeyi sürdürüyor.

"TÜRKİYE UÇAKLARINI NASIL MODERNİZE EDİYOR, GÖRÜN"

Economico isimli ajans, "Türkiye'nin F-16'lar için eski savaş uçaklarını nasıl modernize ettiğini görün" ifadeleriyle Türk uçaklarının yeniliklerini duyurdu.

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