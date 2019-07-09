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Yeni torba yasada neler var? Son dakika yeni torba yasa emeklilik af var mı

Yeni torba yasa 2019 neler var, yeni torba yasa teklifinden neler var, neleri kapsıyor? Soruları sorulmaya başlandı. AK Parti tarafından yeni bir torba kanun teklifi hazırlandı. 43 maddeden oluşan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu. Peki ekonomi ağırlıkı olan bu yeni torba yasada neler var?

09 Temmuz 2019 Salı 08:47
Yeni torba yasada neler var? Son dakika yeni torba yasa emeklilik af var mı

Yeni torba yasa 2019 neler var, yeni torba yasa teklifinden neler var, neleri kapsıyor? Soruları sorulmaya başlandı. AK Parti tarafından yeni bir torba kanun teklifi hazırlandı. 43 maddeden oluşan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu. Peki ekonomi ağırlıkı olan bu yeni torba yasada neler var?

AK Parti tarafından hazırlanan 32 maddelik ve ekonomi ağırlıklı kanun teklifi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş çeşitli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş açıklamalarında teklifin 32 maddeden oluştuğunu ifade ederek AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağını belirtti. Torba yasada emeklilik, ceza indirimi af yasası yer almıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz konusu açıklamalarında paketin içinde varlık barışının süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ettiklerini belirterek Merkez Bankası'nın kanununda da değişikliğe gidildiğini dile getirdi. Bunun aynı zamada Türk Ticaret Kanunu ile de uyumlu hale gelmiş olacağını belirten Mehmet Muş, zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ettiklerini ifade etti. Mehmet Muş söz konusu açıklamalarında yurt dışına çıkış harcının 50 TL'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini ve klonlanmış cep telefonları hakkında da tekliflerinin olduğunu dile getirdi. 

4 ay içinde kullanıma kapatılacak

Bu konu ile ilgili olarak klonlanmış telefonların 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacağını bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşların 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edileceği ifade edildi. Muş şöyle konuştu: "Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. "Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler"

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:47
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