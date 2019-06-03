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"Yeni sezonun ve Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz"

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"Camiamızın ve taraftarlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğe dönük umutlarımızı yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktık. Öte yandan ise yeni sezonun ve önümüzdeki Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz"

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
"Yeni sezonun ve Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz"


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geleceğe dönük umutlarını yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını, yeni sezonun ve Avrupa maçlarının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden camialarının ve taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlayarak, "Bu sezon da bayramlıklarımız, yeni sezon formalarımız olsun." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın ülkede huzur, barış ve güven ikliminin tazelendiği bir bayram olmasını temenni ettiğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Camiamızın ve taraftarlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğe dönük umutlarımızı yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bugün armasının hakkını vermek için sahada tüm benliğini ortaya koyan genç ve yürekli futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz. Bunun haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Öte yandan ise yeni sezonun ve önümüzdeki Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz."

Ağaoğlu, tüm bu coşku içinde, yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı Ramazan Bayramı'na yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı bordo maviye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum. Hepinize sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
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