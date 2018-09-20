Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un ismi değişiyor mu?

Ekranların izlenme rekoru kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 5. yeni sezonunda neler yaşanacak? TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Burak Özçivit, Hande Soral ve dizinin yeni sezon ismi ile ilgili o detaylar...

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.